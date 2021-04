Herdenkingstuin in plaats van huis Marc Dutroux in Marcinelle

In Marcinelle komt een herdenkingstuin op de plaats van het huis van Marc Dutroux, waar Julie en Mélissa 25 jaar geleden het leven hebben verloren. Dat hebben Paul Magnette, burgemeester van Charleroi, en de ouders van de slachtoffers aangekondigd.

Na een debat tussen het stadsbestuur en de families van de slachtoffers, is beslist om de woning te slopen. ‘Dat was een moeilijke beslissing’, erkende Gino Russo, de vader van Mélissa. ‘Uiteindelijk hebben we er tussen de ouders over gepraat en het was zonder twijfel de voorkeur om de woning te vervangen door het memoriaal.’

Aangezien het om een rijhuis ging, was de ruimte te klein om er onmiddellijk een herdenkingsteken van te maken. ‘We hebben de beslissing genomen de plaats te verbreden en de aanpalende woningen te verwerven. We hebben moeten onteigenen om een voldoende grote en open ruimte vrij te maken om er een echt herdenkingsteken op te richten’, aldus Magnette.

De gesprekken tussen de stad, de ouders en het team van ondernemer Georgios Maïllis leidden tot het project van een herdenkingstuin. ‘Met mijn team, het team van de stad en de ouders hebben we een plaats van vrede bedacht. Een tuin die het leven terugbrengt in deze gekwetste, gekneusde wijk. Een herdenkingstuin tussen aarde en hemel, zoals de ouders die hebben gedoopt’, zei Maïllis.

Foto: BELGA

Concreet zal de tuin twee meter boven het trottoir komen, tussen twee witte muren. De tekening van het kind met de vlieger blijft behouden. De keuze voor planten en bloemen gebeurt zodanig dat er heel het jaar door kleur is. Ook zal het niet mogelijk zijn voor de tuin te parkeren.

‘Dit is een heel mooi project. Wit is puurheid. Het beeld tussen aarde en hemel spreek me erg aan. Dit is een project anders dan wat we gewoonlijk zien’, zei Louisa Albert, de moeder van Julie.

‘Dit is een goede zaak voor de herinnering en opdat men eraan denkt met een gevolg van positiviteit’, aldus de vader van Julie, Jean-Denis Lejeune.

Volgende week wordt een vergunning aangevraagd. ‘De procedure is zodanig complex omdat de wegen moeten worden aangepast. Het zal maximaal 200 dagen duren om de vergunning te verkrijgen’, zei ondernemer Maïllis.

De herdenkingstuin moet in 2023 afgewerkt zijn. Over de financiering was Magnette erg duidelijk op de persconferentie. ‘Het is zinloos om over geld te praten voor een project als dit’, zei hij. De financiering is gemeenschappelijk en we hebben de budgetten, punt.’