Zware balans van nepfestival: 26 agenten, 8 feestvierders en 7 paarden gewond

De voorlopige teller na ‘La Boum’ in Ter Kamerenbos staat op 34 gewonden, grotendeels politieagenten en -paarden, maar ook acht feestvierders raakten gewond. Een dag later wekt de confrontatie langs beide kanten verontwaardiging, onder meer door beelden van een politieagent te paard die iemand aanrijdt: ‘Volstrekt overbodig’.

Beelden op sociale media tonen het geweld dat al die gewonden donderdag in Brussel veroorzaakte. Een uit de hand gelopen 1 aprilgrap lokte honderden jongeren naar Ter Kamerenbos, waar de politie ingreep omdat de coronaregels overtreden werden.

Foto: Sebastien Steveniers

Foto: Sebastien Steveniers

De politie gebruikte pepperspray en zette het waterkanon in. Er zijn ook foto’s en videobeelden waarop te zien is hoe een politieagent te paard iemand omver rijdt. Op de beelden is te zien dat de persoon niet meteen rechtstaat.

‘Dat is excessief’, zegt Sofie De Kimpe, professor criminologie aan de VUB. ‘Doorgaans gaan paarden aan de kant, maar een politiepaard is getraind om te blijven lopen. Mits de ruiter het paard zo leidt, zal het mensen omver lopen. Hij had het paard langs deze persoon kunnen sturen. Dit is volstrekt overbodig.’

In totaal raakten acht feestvierders gewond.

Foto: ISOPIX

‘Organisatoren worden gezocht’

Omgekeerd werd de politie met glazen flessen, stenen en boomstronken bekogeld. 26 agenten raakten zo gewond. Wat bij burgemeester Philippe Close (PS) en premier Alexander De Croo tot verontwaardiging leidt. ‘Geweld tegen politiemensen is onder gelijk welke omstandigheid onaanvaardbaar’, zegt men op het kabinet van De Croo.

Close verdedigde zijn politiemensen: ‘We waren in groten getale aanwezig en we hebben laten zien dat we er waren’, zei hij vrijdag op Matin Première bij de RTBF. Close (PS) herinnerde eraan dat de politie heeft gewacht met tussenbeide te komen om een onderscheid te kunnen maken tussen gezinnen en mensen die te goeder trouw in het park aanwezig waren, en de onruststokers. ‘Zodra we zagen dat er 1.500 à 2.000 mensen in het park waren, hebben we gezegd ‘nu is het genoeg’. Eerlijk gezegd, diegenen die er nog waren nadat de politie de eerste arrestaties had verricht, wisten dat er een probleem was.’

‘Ik zal nooit toelaten dat men de politie bekogelt, dat men glazen flessen naar hen gooit’, zei Close, die de organisatoren van het nepfeestje wil laten opdraaien voor de kosten. ‘Dat ze maar weten dat ze gezocht worden.’

Foto: BELGA

Vier personen zijn gerechtelijk aangehouden voor weerspannigheid, slagen en verwondingen tegen politieagenten en het niet naleven van de coronamaatregelen. ‘Een voorlopige stand van zaken, we zijn de beelden op sociale media nog volop aan het analyseren’, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant.

Het parket heeft nog geen klacht ontvangen over politiegeweld. ‘Wie zich slachtoffer voelt van een strafbaar feit kan altijd een klacht indienden’, zegt Durant.