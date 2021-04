Grondwaterwinning afgeketst wegens mogelijke schade aan natuur

Een vergunning voor een grondwaterwinning werd vernietigd wegens mogelijke schade aan de omliggende natuur. Na stikstof wordt ook grondwater een factor waar het beleid rekening mee moet houden.

Een arrest van de Raad van State dreigt het verlenen van vergunningen om grondwater op te pompen moeilijker te maken. De Raad vernietigde een vergunning die de bestendige deputatie van Antwerpen verleend had aan het landbouwbedrijf Quirynen Agri Farming, voor een waterwinning in Turnhout. Dat had het nodig om zijn maïsakkers te beregenen.

Natuurpunt was daartegen in beroep gegaan, omdat het vreesde dat het oppompen schade zou toebrengen aan de omliggende beschermde natuur, die droogtegevoelig is. Het gaat om het Turnhoutse Vennengebied.

De Raad oordeelt dat uit het dossier niet blijkt dat het oppompen geen nadelige invloed zal hebben op de natuur.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) had in een ongunstig advies aangegeven dat het pompen het grondwaterpeil met vijf centimeter kon verlagen, als dat zeven dagen op rij gebeurde. Volgens de Raad werd dat negatieve advies van het ANB ten onrechte genegeerd in de procedure.

Gevolgen

Dit grondwaterarrest zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor andere beslissingen rond waterwinningen die zich in de buurt van beschermde natuur bevinden. In die zin wordt het al vergeleken met het veelbesproken stikstofarrest, waarvan verwacht wordt dat het eveneens op de vergunningen zal wegen.

‘De beoordeling van nieuwe vergunningsaanvragen voor grondwaterwinning zal door dit arrest strenger moeten’, voorspelt de Vlaamse minister van Omgeving en Natuur, Zuhal Demir (N-VA), ‘Hoe het met de huidige vergunningen zit, zijn we nog aan het uitzoeken.’ De minister wijst erop dat dit vooral slaat op grote, vergunde winningen. Die vind je in de industrie, de drinkwaterproductie en de landbouw.

Het arrest dateert van 9 maart, maar raakte nu pas bekend. De krant De Tijd berichtte er vandaag over.