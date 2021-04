Rechtse alliantie van Orban, Salvini en Morawiecki begint bescheiden

De Poolse en Hongaarse regeringspartijen en de Italiaanse Lega gaan samenwerken in de EU, maar kondigden nog geen fusiefractie aan.

Ze gaan samenwerken, maar nog niet fuseren. De Hongaarse premier Viktor Orban (Fidesz), zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki (Recht en Rechtvaardigheid - PiS) en de Italiaanse Lega-leider Matteo Salvini hielden gisteren in Boedapest geen grote coalitie van Europese rechts-nationalisten boven de doopvont.

De drie waren samengekomen om een alliantie te bespreken tussen hun partijen. Die hebben wel ideologische raakpunten, maar ­delen geen Europese fractie. Lega is een dominante kracht binnen Identiteit en Democratie (ID), waar ook het Franse Rassemblement ­National en de Duitse AfD in zitten. PiS is de spil van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waar ook de N-VA toe behoort. ­Orbans Fidesz-partij brak vorige maand met de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP).

Orban kondigde na de bijeenkomst een ‘Europese renaissance’ aan, maar kon geen concreter resultaat voorleggen dan het voornemen in mei verder te praten.

Cruciale Polen

Voor Orban is de zoektocht naar een nieuwe Europese fractie het dringendst. Door de breuk met de EVP raakten de Hongaren niet alleen ­belangrijke posities in het Europese Parlement kwijt, maar ook hun rugdekking in Brussel. Het ­Fidesz-lidmaatschap van de EVP zette lang een rem op doortastende Europese actie tegen het ontmantelen van de rechtsstaat en onafhankelijke media in Hongarije.

Het is de Poolse regeringspartij die ‘de finale beslissing over de alliantie’ zal moeten maken, analyseerde Daniel Hegedüs, expert Centraal-Europa bij het German Marshall Fund of the US, voorafgaand aan de ontmoeting in Boedapest. PiS-voorzitter Jaroslaw Kaczynski wantrouwde tot nu toe niet alleen de Rusland-vriendelijke houding van de ID-fractie. ‘De fundamentele vraag blijft waarom PiS geïnteresseerd zou zijn om haar rol van leider in de ECR op te geven’. Binnen Salvini’s Lega lonken enkele centristische krachten dan weer naar de EVP. Maar volgens Orban ‘bestaat er geen onderwerp waarover we geen akkoord kunnen bereiken’.