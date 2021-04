Temperaturen nemen flinke duik

Vrijdag blijft het droog en vrij zonnig. In de namiddag is er kans op wat meer bewolking vanuit het noordwesten. Het is wel gevoelig frisser dan de voorbije dagen met maxima van 7 tot 12 graden bij een onaangename wind uit noordoost. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht is er doorgaans veel bewolking en kan er plaatselijk een lichte bui vallen, vooral aan de kust en in de Ardennen. In de hogere Ardennen kan de neerslag een winters karakter aannemen. Het blijft echter op vele plaatsen droog. De minima liggen tussen 0 en 3 graden in Hoog­ België en tussen 3 en 6 graden elders. De wind waait overwegend matig.

Zaterdag blijft het overwegend droog en wordt het wisselend bewolkt, in het noordwesten soms zwaarbewolkt. De noordelijke wind voert erg frisse lucht aan met maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 11 à 12 graden in de Kempen. Zaterdagnacht is er vooral ten zuiden van Samber en Maas kans op lichte vorst.

Zondag blijft het droog en wordt het rustig met opklaringen en wolkenvelden. ‘s Ochtends is er kans op laaghangende bewolking of mistbanken die in de Ardennen kunnen aanvriezen. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden.

Ook volgende week blijft het koud, onstabiel weer en is een winterse bui zelfs niet uitgesloten.