‘Kaakslag voor wie de regels wel volgt’

De politieke reacties op het nepfestival in Ter Kamerenbos klinken verontwaardigd. ‘We kunnen zulke bijeenkomsten niet tolereren’, zegt burgemeester Close. Minister Verlinden spreekt over een ‘kaakslag’.

‘De uit de hand gelopen aprilgrap in het Ter Kamerenbos is een kaakslag voor alle mensen die hun best doen om de coronamaatregelen te respecteren, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gisteravond. ‘Zolang het virus niet onder controle is, wordt ­iedereen geacht zich te houden aan de maatregelen. Dat politie­mensen gewond raakten bij het uitvoeren van hun opdracht, is onaanvaardbaar.’ De minister roept op tot meer burgerzin.

Ook Philippe Close (PS), de burgemeester van Brussel, uitte op Twitter zijn verontwaardiging. ‘De mensen hebben er nood aan om buiten te zijn, maar we kunnen zulke bijeenkomsten niet tolereren. We hebben daarom het bos geëvacueerd. Wie de bevelen van de politie niet opvolgt, loopt het risico gearresteerd en vervolgd te worden.