Minstens 36 doden na ontsporing van trein in tunnel in Taiwan

Minstens 36 mensen zijn in het oosten van Taiwan om het leven gekomen bij een ongeval met een trein op de eerste dag van de vakantie. De trein ontspoorde in een tunnel en tientallen passagiers zitten nog vast.

De trein van Taipei naar Taitung met 350 mensen aan boord reed vrijdagochtend in Hualien, in het oosten van Taiwan, op de eerste dag van het Qingming Festival. Dat is een vakantieweekend begin april die elk jaar enorm veel Taiwanezen op de been brengt. Het is nog onduidelijk wat het ongeval veroorzaakt heeft. Vermoedelijk kwam de trein in aanrijding met een slechte gepositioneerde vrachtwagen van werkmannen die in de buurt aan het werk waren, en kwam die daardoor in de tunnel in aanraking met de wand, waardoor meerdere rijtuigen van de sporen vlogen.

De balans is nu al loodzwaar: volgens de autoriteiten zijn minstens 36 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 passagiers naar het ziekenhuis gebracht en meer dan 70 mensen zitten nog vast. ‘Velen van hen vertonen nog tekenen van leven’, zeggen reddingswerkers. 80 tot 100 mensen konden geëvacueerd worden.

Moeilijk werken

Op foto’s van het ongeval is te zien hoe meerdere wagons van de trein zwaar beschadigd tegen de muren in de tunnel liggen. Daar is duidelijk te zien dat het om een niet al te brede tunnel gaat, waardoor het voor reddingswerkers niet eenvoudig wordt om de mensen die vastzitten in het vijfde tot en met het achtste rijtuig eruit te halen.

Het ongeval is de dodelijkste tragedie in decennia in het land. In 2018 kwamen 18 mensen om bij een treinongeval, in 1981 was de dodentol 30.

De trein waarmee het ongeval gebeurde, is een 408 Taroko Express. Dat is een van de snelste treinen in Taiwan, die snelheden tot 130 kilometer per uur kan halen en dagelijks duizenden mensen vervoert door de feeërieke bergen en valleien die het oosten van Taiwan rijk is. Je vindt er onder meer het nationale park van Taroko.