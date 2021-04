Proces George Floyd. Ambulancier: ‘Ik trof Floyd dood aan, met meerdere agenten bovenop hem’

De eerste ambulancier die ter plaatse kwam om de Afro-Amerikaanse George Floyd te redden, vertelde donderdag op het proces tegen ex-politieagent Derek Chauvin dat hij Floyd dood aantrof, ‘met verschillende agenten bovenop hem’.

Op 25 mei 2020 wilden vier agenten in Minneapolis, in de staat Minnesota, de zwarte veertiger arresteren omdat hij ervan verdacht werd te hebben betaald met een vals biljet van 20 dollar. Om hem in bedwang te houden, drukten ze Floyd tegen de grond en boeiden ze hem. Agent Derek Chauvin duwde zijn knie ruim 9 minuten op Floyd, ook nog nadat die het bewustzijn verloor, tot de ziekenwagen arriveerde.

‘De agenten lagen nog steeds op Floyd toen ik naderbij kwam’, aldus Derek Smith, de ambulancier die als eerste ter plaatse kwam. Zijn collega moest Chauvin vragen van Floyds nek te gaan. Smith controleerde meteen de pols van de Afro-Amerikaan, maar merkte geen hartslag. ‘Ik dacht dat de patiënt dood was’, klinkt het.

Ambulancier Derek Smith. Foto: AP

Eenmaal in de ziekenwagen bevestigde een machine het vermoeden van de ambulancier: de hartslag was vlak, wat betekent dat het hart dus geen bloed pompt. ‘Allesbehalve een goed teken’, voegde Zachary Bravinder, een collega van Derek Smith, toe.

Drugs

Hoewel twee autopsierapporten concludeerden dat de doodsoorzaak moord was, houdt de advocaat van Derek Chauvin vol dat Floyd niet stierf door het hardhandige politieoptreden, maar dat een overdosis van de zware pijnstiller fentanyl in combinatie met gezondheidsproblemen en een adrenalinerush hem fataal werden.

Floyds vriendin Courteney Ross. Foto: via REUTERS

Eerder op de dag onderwierp de advocaat daarom ook al Courteney Ross, de vriendin van Floyd, aan een kruisverhoor over drugs. De vrouw, die drie jaar samen was met George Floyd en in een emotionele getuigenis een liefdevolle relatie beschreef, gaf toe dat ze allebei vochten tegen een verslaving aan zware pijnstillers. ‘We leden beiden aan chronische pijn. De mijne was in mijn nek, de zijne in zijn rug. We raakten verslaafd en probeerden heel hard om die verslaving te doorbreken, vele keren.’ Volgens haar hadden ze voorschriften, maar verkregen ze ook soms pillen op de zwarte markt.

Ross vertelde dat Floyd in maart 2020 enkele dagen in het ziekenhuis had gelegen na een overdosis. De verdediging vroeg haar: ‘Je wist niet dat hij toen heroïne had genomen?’. Nee, antwoordde Ross, die zei dat hij daarna ‘clean’ was, maar dat hij in de twee weken voor zijn dood opnieuw pillen leek te zijn beginnen nemen.

De ondervraging van Ross over drugs leidde tot heel wat woede bij de familie van de overleden Floyd. Een advocaat van de familie, Ben Crump, sprak zich na het verhoor uit tegen de ‘pogingen van de verdediging om een verhaal te construeren dat George Floyds doodsoorzaak de fentanyl in zijn systeem was’. ‘We willen de wereld die getuige was van zijn dood via video eraan herinneren dat George prima wandelde, praatte, lachte en ademde voordat Derek Chauvin zijn knie op Georges nek hield, waarmee hij zijn mogelijkheid om te ademen blokkeerde en zijn leven uitdoofde.’ De advocaat wees er ook op dat tienduizenden Amerikanen met zo’n verslaving kampen.

Het proces tegen Chauvin zal nog duren tot eind april. Zijn drie ex-collega’s zullen in augustus worden berecht wegens ‘medeplichtigheid aan doodslag’.