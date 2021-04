Hoewel hij de verkiezingen afgetekend won, moet Mark Rutte plots vechten voor zijn politiek overleven. Na alweer een falend geheugen, heeft niemand nog echt vertrouwen in Rutte IV.

Kan een premier die al gevallen is, weggestuurd worden? De vraag lijkt licht absurd, maar in Nederland werd ze donderdag ernstig ­gesteld. Aftredend premier Mark Rutte was er immers in geslaagd de hele ...