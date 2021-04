Zweden mogen vanaf vandaag mening geven over Doel I en II

Tot 2 juli loopt de Europese consultatieronde over een levensduurverlenging van Doel I en II.

De levensduur van Doel I en II werd zes jaar geleden al verlengd, maar daarbij werden – tegen alle waarschuwingen in – niet alle regels gevolgd. Er was een nieuw milieueffectenrapport (MER) nodig en een publieke raad­pleging om de centrales rechts­geldig te kunnen verlengen. Toenmalig ­minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) bleef erbij dat dit niet ­nodig was en liet de wet over de levensduurverlenging goedkeuren zonder nieuw MER-rapport.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde er anders over en vernietigde de wet, waardoor Doel I en II eind 2022 al moeten sluiten en niet pas in 2025. Om dat recht te zetten, is een nieuwe wet nodig, waarin de procedure van een voorafgaand MER-rapport en grensoverschrijdende publieke raadpleging wel is gevolgd.

Belgen vanaf 15 april

Huidig minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft de procedure nu opgestart. Vanaf vandaag kunnen inwoners in een straal van 1.000 kilometers rond de kerncentrales hun bedenkingen kenbaar maken via de website economie.fgov.be. Dus ook de Zweden krijgen hun zeg. De Bel­gen kunnen tussen 15 april en 15 juni deelnemen.

Doel I en II sluiten hoe dan ook in 2025, zelfs als er alsnog wordt beslist tot een uitstel van de kernuitstap. De investeringen om de centrales langer ­veilig aan de praat te houden, zijn te zwaar.