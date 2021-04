Matthijs van Nieuwkerk maakt geslaagd debuut bij VTM

Het nieuwe VTM-programma Popquiz was nog geen minuut bezig en we dachten al dat we weer in de jaren 90 zaten, en in Het Swing­paleis. De kandidaten werden voorgesteld op muziek en het publiek zat zo enthousiast op de maat mee te klappen, dat je heimwee zou krijgen naar de tijd dat tv-studio’s geen ­publiek mochten ontvangen wegens de ­coronamaatregelen.

Zo, daarmee hebt u meteen de enige ­negatieve noot over dit programma gehoord. Want na 2 minuten en 21 seconden nam ­Matthijs van Nieuwkerk het woord in zijn Vlaamse televisiedebuut en hij voelde ...