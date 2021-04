Oostenrijk weigert vaccin-solidariteit die het zelf vroeg

België kan rekenen op 180.585 doses van de 10 miljoen vaccins die Pfizer vervroegd kan leveren. Samen met 18 andere landen staat het een deel af aan vijf landen die achterlopen op het Europese gemiddelde.

Na een week discussiëren, is er binnen de EU een oplossing over de verdeling van 10 miljoen vaccins die Pfizer al in het tweede kwartaal kan leveren in plaats van in de herfst. De Oostenrijkse kanselier gooide drie weken geleden de knuppel in het hoenderhok: hij klaagde dat zijn land minder vaccins ontvangen had dan andere landen en eiste dat er een solidariteitsmechanisme kwam om de landen te helpen die minder Pfizer-vaccins hadden besteld en vooral hadden ingezet op het vaccin van AstraZeneca, dat productieproblemen kent. Een van die landen moest …. Oostenrijk zijn.

Op de Europese top vorige week kreeg Kurz nul op het rekest. Uit gedetailleerde cijfertabellen bleek dat Oostenrijk tot nog toe netjes in het peloton zit inzake het aantal vaccinaties, in tegenstelling tot Bulgarije, Kroatië, Letland, Estland en Slovakije. Maar omdat zijn land minder Janssen-vaccins heeft besteld, vreest Kurz dat hij in het tweede kwartaal een slecht figuur zal slaan in vergelijking met Duitsland – de grote buur waaraan Oostenrijk zich spiegelt. Na een urenlange discussie op de top werd beslist de zaak door te sturen naar de 27 ambassadeurs.

Tijdelijk EU-voorzitter Portugal stelde begin van de week voor om 7 miljoen doses te verdelen pro rata het bevolkingsaantal en de overige 3 miljoen te verdelen onder die vijf landen. Maar Tsjechië, Slovenië en …. Oostenrijk lagen dwars. Kurz had solidariteit geëist maar weigerde die zelf toen bleek dat zijn land doses zou moeten delen.

Om een streep onder de trieste vertoning te trekken, besloten 19 lidstaten, waaronder België, door te zetten met het solidariteitsmechanisme zonder de bovengenoemde drie. Concreet krijgt België nu 180.585 doses en ziet het tijdelijk af van ongeveer 70.000 doses. Die 19 landen zullen in het vierde kwartaal gecompenseerd worden voor hun solidariteit uit de resterende 90 miljoen doses van het contract van 100 miljoen.

Oostenrijk krijgt door zijn opstelling in het tweede kwartaal nu 199.000 doses, 60.000 meer dan wanneer het meegestapt was in het Portugese voorstel. Maar Kurz trapte de voorbije dagen op veel tenen binnen de Europese Unie.