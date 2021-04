Wout van Aert past programma aan na uitstel Parijs-Roubaix: ‘Brabantse Pijl en Amstel Gold Race zijn nieuwe doelen’

Nu het uitstel van Parijs-Roubaix officieel is, heeft Wout van Aert beslist om zijn programma aan te passen. Onze landgenoot zou normaal gezien de Franse kasseiklassieker rijden, maar die gaat nu pas door op 3 oktober. In plaats daarvan zal Van Aert de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race rijden.

‘Dit uitstel doet me heel hard denken aan vorig jaar. Heel jammer natuurlijk’, reageerde Wout Van Aert op het nieuws dat Parijs-Roubaix wordt uitgesteld naar het najaar. ‘Ik hoopte vanmorgen nog altijd dat Roubaix zou doorgaan. De Ronde is superbelangrijk voor mij en Roubaix is dat ook. Als je het zo bekijkt verandert er niks voor komende zondag, maar anderzijds is het wel heel abrupt dat de Ronde nu plots de laatste kasseikoers is die eraan komt. Qua mindset is de Ronde nu dus wel iets anders vind ik.’

Van Aert had met zijn team wel aan nagedacht wat hij zou doen mocht Roubaix ook officieel uitgesteld worden. ‘Normaal zou ik rust nemen na Roubaix, maar ik ga de Brabantse Pijl en de Amstel rijden door het uitstel. Ik ben eigenlijk nog maar pas aan mijn seizoen begonnen dus ik was ook zelf vragende partij om met die vorm die ik nu heb iets te doen en niet in de zetel te gaan liggen. De Brabantse pijl is bovendien een koers die ik eigenlijk graag eens wilde rijden, ik train geregeld op het parcours. Maar om die koers te combineren met Roubaix, dat is heel moeilijk omdat de Brabantse Pijl enkele dagen later al volgt. Nu heb ik wel tijd om te herstellen en die trainingen te doen. Ik wil van die twee koersen een doel maken.’

Over zijn vorm maakt Van Aert zich alvast geen zorgen. ‘Ik denk dat ik sinds de Tirreno op niveau ben en dat niveau is nu nog een klein beetje beter geworden. De hardheid van een Vlaamse klassieker is toch nog wat anders dan de Tirreno. De E3 en Gent-Wevelgem waren goed voor mij met die bergjes. Ik ben fysiek even goed als vorig jaar, maar mentaal ben ik wel wat frisser.’

Ook over Dwars door Vlaanderen had Van Aert nog wat te zeggen. Hij gelooft niet dat favorieten Van der Poel en Alaphilippe verstoppertje speelden. ‘Alaphillipe heeft zo een koers nodig na een trainingsperiode. Ik hoef overigens anderen hun rekening niet te maken. Ik denk gewoon dat er één heel sterke renner vooraan zat en dat het daarachter heel moeilijk was om van elkaar af te geraken.’