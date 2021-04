Een als grap bedoeld evenement in het Brusselse Ter Kamerenbos heeft donderdag een massa op de been gebracht. Op beelden is te zien hoe duizenden jongeren feesten. De politie probeert op dit moment de aanwezigen uiteen te drijven.

In het Brusselse Ter Kamerenbos zijn donderdagnamiddag duizenden mensen aanwezig om te feesten. De aanleiding was wellicht het nepfestival La Boum, dat tienduizenden mensen interesseerde op Facebook. Stad Brussel was hiervan op de hoogte, en de politie is op dit moment massaal aanwezig. Politiewoordvoerster Ilse Van de Keere bevestigde aan Bruzz dat de politie op dit moment de mensen uiteen drijft.

De anonieme organisators lieten via sociale media enkele keren weten dat het ging om een aprilgrap, maar dat heeft de jongeren niet tegengehouden. Volgens La Libre Belgique zouden rond 17 uur al 5.000 mensen zijn opgedaagd. Van afstand houden is geen sprake, en velen dragen geen mondmasker.

