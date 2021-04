‘War on drugs’ maakte de Nederlandse drugsbaronnen schatrijk

In Nederland is het proces tegen drugscrimineel Ridouan Taghi van start gegaan. Wat zegt de zaak over het beroemde en beruchte Nederlandse drugsbeleid?

Ridouan Taghi is een van de meest beruchte criminelen van Nederland. Het zogenaamde ‘Marengoproces’ is meer dan een proces tegen een cocaïnesmokkelaar. Het zegt vooral iets over hoe het beroemde gedoogbeleid van onze noorderburen de onderwereld groot gemaakt heeft. NRC-journalist Jan Meeus vertelt alles over de zaak en de gevolgen ervan.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Jan Meeus | Presentatie en eindredactie Alexander Lippeveld | Redactie Seppe Ceunens | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.