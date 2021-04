De Spanjaard Aniol Serrasolses heeft in Chili een reeks straffe stunts uitgehaald in zijn kajak. Vanaf een besneeuwde bergtop startte zijn parcours van 25 kilometer lang over sneeuw, tussen bomen en op het water. Hij haalde snelheden tot 100 kilometer per uur en werd de eerste persoon ter wereld om een dubbele kickflip te volbrengen vanop een waterval.