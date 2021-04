De Amerikaanse grenspolitie heeft schokkende beelden verspreid waarop te zien is hoe mensensmokkelaars twee jonge kinderen ’s nachts over de grensmuur tussen de VS en Mexico droppen. De Ecuadoraanse zusjes van drie en vijf jaar oud werden ongedeerd gevonden en na een controle in het ziekenhuis tijdelijk ondergebracht in een opvangkamp.

Het kabinet van Joe Biden heeft te kampen met groeiende weerstand over de aanpak van de situatie aan de zuidelijke grens met Mexico. De laatste weken is het aantal migranten dat illegaal de grens probeert over te steken sterk gestegen, en dat leidde tot kritiek van de Republikeinen. Zij beschuldigen Biden van een te laks beleid.

Biden heeft beloofd om in zijn eerste jaar als president het immigratiebeleid volledig om te vormen door onder meer zeer restrictieve maatregelen van het Trump-tijdperk terug te schroeven. Vicepresident Kamala Harris, die door Biden werd aangewezen om de toenemende migratiestroom in te dijken, had eerder deze week een telefoongesprek met de Guatemalteekse president Alejandro Giammattei. Ze kwamen overeen om samen de onderliggende oorzaken van migratie naar de VS aan te pakken.