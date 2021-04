Argenta pakt uit met winststijging in coronajaar

Argenta, de grootste van de Belgische kleine banken of kleinste van de grote, lukt als enige om de winst te verhogen in het coronajaar.

De nettowinst, exclusief een éénmalige opbrengst, steeg met 12,6 procent tot 196 miljoen. Marc Lauwers, ceo van Argenta, spreekt over kerngezonde cijfers. Toch ontsnapte ook Argenta niet aan de coronacrisis.

De stroppenpot, voorzieningen voor mogelijke kredietverliezen, steeg met 21,4 miljoen. Meer dan twee derde had met corona te maken. Tel daarbij renteverlies in het kader van coronamaatregelen en de coronakost komt uit op circa 20 miljoen.

Lauwers wees erop dat er afgelopen jaar heel hard gewerkt is en dat dit resultaat werd neergezet in een context van massaal thuiswerken. ‘Voor sommige werknemers begint dat telewerken zwaar te wegen. Ze mogen als ze willen één dag per week op de hoofdzetel werken. Zo’n 50 werknemers maken daar gebruik van.’ Argenta heeft afgesproken dat ook na de pandemie de werknemers twee dagen per week thuis zullen mogen werken.

Argen-Co, de coöperatieve holding langswaar een deel van het cliënteel aandelen in Argenta aanhoudt, gaat dan weer een dividend van 3,50 procent uitkeren.

Dalende rentemarge

Argenta voelt net als andere banken de druk op de rentemarge die op 1,28 procent uitkwam. Het klassiek model, spaargeld omzetten in (woon)kredieten is steeds minder winstgevend. Anderzijds nemen de kosten voor regelgeving toe, is er een hoge bankentaks én moet handenvol geld in digitalisering worden geïnvesteerd. ‘We investeren jaarlijks 35 miljoen’, zegt financieel directeur Geert Ameloot.

Argenta, die hier vooral als Vlaamse bank wordt gezien, verkoopt echter meer woonkredieten in Nederland dan in België. Het doet dat via makelaars. Die hebben in Nederland nog de helft van de hypotheekmarkt in handen. In eigen land probeert Argenta meer inkomsten te halen uit fee business zoals door beleggingsfondsen te verkopen. Het kantorennet speelt daarin een belangrijke rol.

‘De klant apprecieert het contact met de kantoorhouder’, zegt Lauwers. Argenta startte ook met betalend bankieren. Dat brengt op jaarbasis zo’n 10 miljoen op. Ruim 80 procent van de klanten kiest voor het gratis basispakket.

Argenta heeft ook een verzekeringsbedrijf. Dat boekte afgelopen jaar een nettowinst van 80,6 miljoen. De spaarbank was goed voor 136,3 miljoen. Met een solvabiliteit van 23,7% heeft Argenta Bank één van de sterkste kapitaalratio’s van de Europese banksector. Het rendement op eigen vermogen, exclusief de boekwinst op de verkoop van de schuldsaldoverzekeringen in Nederland, bedroeg 6,9%.