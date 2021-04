‘Supertuck’ en ‘puppypootjes’ betekenen vanaf vandaag onmiddellijke uitsluiting uit koers

Het zal Wout van Aert zondag maar overkomen: solo wegrijden op de Paterberg en dan in de ‘tijdrit’ naar de finish achteloos de armen op het stuur leggen. ‘Onmiddellijke uitsluiting’, zegt de UCI. Vandaag gaat het verbod in op de veelbesproken ‘supertuck’ en ‘puppy paws’-houdingen. En de video-referee kijkt mee.

‘Ik profiteer ervan nu het nog kan’, zei Oliver Naesen. Vrijdag in de E3 daalde hij de Tiegemberg af in de supertuck, de veel besproken daalpositie met ‘de ballen op de bovenbuis’. Naesen was niet de enige delinquent: Davide Ballerini deed het eerder in de koers ook. In de finale van Gent-Wevelgem reed revelatie Anthony Turgis een paar keer met de armen op het stuur.

In Dwars door Vlaanderen kon dat voor het laatst ongestraft. Vanaf 1 april zijn de supertuck en de puppy paws officieel verboden. UCI-woordvoerder Louis Chenaille laat aan onze krant weten dat het reglement strikt zal worden toegepast: ‘Wij bevestigen: de verboden posities leiden tot uitsluiting door de UCI-commissarissen.’ Renners in overtreding komen er dus niet met een waarschuwing van af. Ze worden meteen uit koers gehaald. ‘De beslissing wordt onmiddellijk genomen op het moment dat deze posities waargenomen worden’, aldus Chenaille. ‘Ook met behulp van de commissaris die de tv-support doet.’ Vrij vertaald: ook de VAR kijkt mee.

En wat met de amateurbeelden die naderhand opduiken? Chenaille: ‘Als er de volgende dag een video verschijnt, wordt de renner niet meer gestraft.’ De jury kan ‘meteen na de koers’ wel nog delibereren, maar moet een finale beslissing nemen ‘voor de publicatie van de officiële uitslag.

Zullen er zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen renners massaal uit koers worden gezet? Naesen denkt niet dat de soep zo heet gegeten zal worden: ‘Een paar jaar terug gingen ze de fietspadrijders ook meteen uit koers halen. Ik denk dat de voorbije dagen een half peloton over het fietspad heeft gereden in Vlaanderen. Zonder sancties.’

Bestaat het gevaar dat er ‘onschuldige slachtoffers’ vallen? Renners die onbewust even een verboden positie aannemen omdat ze het al jaren zo gewoon zijn. ‘Onbewust gaat het mij niet overkomen’, zegt Naesen. ‘Ik weet heel goed waarom ik na de Tiegemberg afdaal in supertuck: op de klim moest ik na de versnelling van Van der Poel een paar meter prijsgeven. Ik wilde zo aerodynamisch mogelijk dalen om met een minimum aan energie terug te keren. Daar was over nagedacht.’ (lacht)

Als de regels straks stringent worden nageleefd, vreest Naesen wel dat renners een cynische risico-beloningafweging zullen maken: ‘Ik heb het er nog over gehad in Milaan-Sanremo. Stel dat een sprinter daar volgend jaar net moet lossen op de Poggio. Dan is de supertuck misschien zijn enige kans om terug te keren. Dan is het de moeite waard om het te riskeren, want anders is je koers ook voorbij. Als de regels voor iedereen dezelfde zijn, is er natuurlijk geen probleem. Maar regels consequent toepassen is in het wielrennen nog nooit simpel gebleken.’

Foto: Belga

‘Nog geen moment bij stil gestaan’

Ben Hermans is zaterdag in de GP Indurain de eerste Belg die onder de nieuwe regelgeving rijdt. ‘Nog geen moment bij stilgestaan. Nu, ik zal er ook geen overtreding tegen maken. Ik gebruik de supertuck bijna nooit. Alleen als andere renners het doen en het de enige manier is om bij te blijven.’

Het verbod leidde de voorbije maanden tot veel onbegrip in het peloton. Ook Hermans is kritisch: ‘Dat de supertuck verboden wordt, begrijp ik nog enigszins. Maar waarom mogen profs niet met de armen op het stuur rijden? Niemand zal dat ooit doen in het midden van een peloton. Tegelijk zijn die smalle stuurtjes waarop de shifters naar binnen staan wél toegelaten. Als je met een stuurtje van twintig centimeter plots over een stoeprand moet springen, heb je totaal geen controle. Maar dat mag dan wel nog.’