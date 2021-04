Zullen er voldoende zelftests zijn op 6 april voor iedereen die er één wil? Dat is een vraagteken. Apothekers bereiden zich aan sneltempo voor om dit huzarenstukje rond te krijgen. Een tweede test is goedgekeurd door het FAGG. Maar uit voorzorg worden hier en daar reservatielijsten aangelegd.

‘We moeten nú bewijzen dat we dit op een paar dagen tijd in gang kunnen zetten’, zegt Dirk Broeckx, apotheker uit Antwerpen. ‘Maar het is belangrijk dat we de hoop temperen: organiseer geen stormloop ...