Door het zonnige weer en de recordtemperaturen trokken woensdag veel mensen naar buiten. Ook in de Antwerpse Scheldebocht, in het Droogdokkenpark, was het heel de dag zeer druk. Maar van social distancing en mondmaskers was maar weinig sprake. Dat blijkt uit bovenstaande beelden.

Niet alleen in Antwerpen maar ook in Gent en Brussel was het de voorbije dagen druk in de parken en op de pleinen.