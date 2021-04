Franse voetbalcommentator niet meer te zien op tv na beschuldigingen van seksisme

De Franse voetbal commentator Pierre Ménès zal ‘tot nader order’ niet meer te zien zijn in het populaire Franse voetbal programma ‘Canal Football Club’ van Canal Plus. De beslissing komt er nadat in een documentaire over seksisme in de sportjournalistiek het seksistisch gedrag van Ménès aan het licht kwam.

In de documentaire ‘Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste’(Ik ben geen slet, ik ben een journaliste) klaagden verschillende Franse sportjournalistes het seksisme in hun vak aan. Ook sportcommentator Pierre Ménès werd in een interview aan de tand gevoeld, maar die bewuste scènes waren niet te zien in de documentaire. Canal Plus, de zender die de film zou uitzenden, had de makers verplicht om die te verwijderen. Ménès was immers sportcommentator bij hun voetbalprogramma ‘Canal Football Club’.

Was, want toen Les Jours dat bekend maakte dat er scènes geknipt werden om hem te beschermen, veroorzaakte dat veel controverse. Ménès excuseerde zich voor zijn seksistisch gedrag, maar de kritiek bleef. Canal Plus kon niet anders dan mee te delen dat hij niet langer aanwezig zal zijn in ‘Canal Football Club’. Er werd eerst gezegd dat hij even een pauze nodig had, maar aan Le Monde zei Canal Plus dat er ‘tot nader order nog geen datum voor zijn terug komst is’.