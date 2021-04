In het kader van het proces tegen ex-politieagent Derek Chauvin, die in mei vorig jaar tijdens een arrestatie ruim 9 minuten zijn knie in de hals van George Floyd duwde, zijn nieuwe bodycambeelden vrijgegeven. Op de schokkende beelden is de arrestatie en de doodsstrijd van Floyd te zien, alsook enkele van de getuigen die dinsdag op de tweede procesdag in tranen hun verhaal deden.