CurieuzeNeuzen lanceert het grootste burgeronderzoek naar droogte en hitte: CurieuzeNeuzen in de Tuin. Op 5.000 plaatsen in Vlaanderen worden hoogtechnologische sensoren geplaatst die een halfjaar lang de droogte en hitte van het gazon gaan meten. Het merendeel van de gazondolken staan in tuinen, maar ook scholen en natuurgebieden doen mee. Waarom is dat belangrijk?

De technologie achter de dolken is even veel­belovend als het onderzoek zelf. Ze laat toe op grote schaal te meten en de data in realtime te monitoren. Maar hoe werken die zogenaamde ‘gazondolken’ precies? In onderstaande video leggen we het u uit.

Verschillende bekende Vlamingen, zoals kunstenaar Koen Van Mechelen, presentatrice Britt Van Marsinelle, klimaatexpert Jill Peeters, komiek Wouter Deprez en presentatrice Sien Wynants doen mee aan het grote burgeronderzoek. ‘Ik ben even benieuwd naar de uitslagen als wanneer je een medisch onderzoek laat doen’, liet Deprez zich al ontvallen.