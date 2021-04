Weerbericht | Het weer kent vandaag twee gezichten

Donderdag wordt het opnieuw overwegend zonnig met in de voormiddag lokaal soms wolkenvelden. Nog maxima van 19 tot 22 graden in het centrum en het zuiden, maar slechts maxima van 11 tot 15 graden aan zee en over het uiterste westen, met daar ook een onaangename noorden­ tot noordoostenwind. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond is het meestal nog licht bewolkt. Volgende nacht verschijnen er vanaf het noorden lage wolkenvelden, maar zijn de opklaringen lokaal nog vrij breed. Over het oosten is er kans op nevel of enkele mistbanken. Het wordt vrij fris met temperaturen die dalen naar waarden tussen 1 en 5 graden.

Vrijdag verwachten we na het ochtendgrijs een afwisseling van wolken en opklaringen, die in de namiddag opnieuw soms breed worden. Het is gevoelig frisser dan de voorgaande dagen met maxima tussen 7 en 9 graden in de kuststreek en op de Ardense hoogten, en tussen 10 en 13 graden elders. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig.

Zaterdag blijft het overwegend droog met zon en wolken. Het is door een noorden­ tot noordoostenwind fris met maxima van 6 graden in de Hoge Ardennen, 8 graden aan de kust en van 10 tot 12 graden elders. Zaterdagnacht is er vooral in de Kempen en ten zuiden van Samber en Maas kans op wat lichte nachtvorst.

Zondag wordt het, na een vrij koude ochtend met kans op mist en lage wolken, overdag meestal zonnig. Het is wat zachter met maxima tussen 8 en 14 graden.