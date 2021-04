Dagelijks meer dan 250 ziekenhuisopnames

Dagelijks worden er meer dan 250 covidpatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 15 procent ten opzichte van een week eerder. Dat blijkt donderdagochtend uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Voor de tweede dag op rij zijn in de voorbije 24 uur meer dan 300 Covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dinsdag waren het er 319 en woensdag 303, waardoor het aantal hospitalisaties gemiddeld met 253,9 per dag stijgt op dit moment. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano. Het gaat om een stijging van 14 procent ten opzichte van een week eerder. Dat cijfer stijgt opnieuw: tussen 24 en 30 maart steeg het aantal ziekenhuisopnames nog met 9 procent.

In totaal liggen 2.929 (+62) mensen in het ziekenhuis vanwege covid-19, onder wie 755 patiënten die op intensieve zorgen worden behandeld (+ 17).

Tussen 22 en 28 maart werden dagelijks gemiddeld 4.827 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een stijging met 15 procent op weekbasis.

Dagelijks werden er gemiddeld 68.300 tests uitgevoerd, de positiviteitsratio daarvan is 7,7 procent.

Er stierven tussen 21 en 27 maart dagelijks gemiddeld 27 personen aan het virus. Dat is een stijging van 3,3 procent. In totaal overleden al 23.016 mensen in België aan de gevolgen van het coronavirus.

Ook kregen al 1.285.561 mensen in ons land minstens één dosis van een coronavaccin toegediend. Dat is goed voor 11,2 procent van de totale bevolking. 519.175 van hen kregen al een tweede dosis. 4,5 procent van de Belgische bevolking werd dus volledig gevaccineerd.