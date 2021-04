Kedist Deltour (23) is Miss België 2021

De 23-jarige Kedist Deltour is woensdag in het Proximus Theater in Adinkerke verkozen tot Miss België 2021. Zij volgt Céline Van Ouytsel op. Darline Devos van het Nationaal Comité maakte dat woensdagavond tijdens een galashow zonder publiek bekend.

Een lange avond ging voorbij en van de 33 meisjes schoten er uiteindelijk nog 15 over. Kedist Deltour, die sinds kort in Harelbeke woont, kwam er als grote winnares uit. Ze is pas 23 jaar, komt uit Nazareth en is kapster. Ze werd in de loop van de avond ook gekozen als Miss Model.

De West-Vlaamse was zwaar geëmotioneerd toen ze haar lintje en nieuwe kroontje in handen kreeg. Daar zit haar woelige jeugd voor iets tussen. Als tienjarige belandde ze samen met haar broer en zus in een weeshuis in Ethiopië toen haar moeder overleed aan kanker. ‘Niet dat ik geen vader meer had, maar hij zag met zijn nieuwe vrouw voor mij en mijn broer en zus geen plaats meer’, klonk het tijdens traditionele gesprekje dat ze had met presentatrices Virginie Claes en Jill Vandermeulen, toen ze bij de laatste vijftien kandidaten zat. Kedist beleefde samen met haar broer en zus harde tijden in het weeshuis.

‘Omdat ik zo ongelukkig was, schakelde mijn halfbroer aan moederskant een adoptiebureau in. Hij wou ons een beter leven bieden en de kans geven te studeren.’ In dat adoptiehuis zaten ze samen een jaar. Even leek het erop dat Kedist in het adoptiebureau achter zou blijven, omdat ze met haar tien jaar eigenlijk al te oud was. Maar gelukkig ontmoette ze toen haar adoptieouders uit België, waar ze nu dus ’s lands mooiste is.

Tijdens de sobere, coronaproof show zonder publiek werd Louise-Marie Losfeld (18) haar tweede eredame, eerste eredame is Thanaree Scheerlinck (24).