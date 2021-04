Proces George Floyd. Tiener die vals biljet signaleerde, voelt zich schuldig: ‘Ik denk niet dat George wist dat het nep was’

Op de derde procesdag rond de dood van George Floyd heeft een aantal cruciale getuigen het woord genomen. Onder meer de winkelbediende die het valse biljet van de Afro-Amerikaan signaleerde, sprak de rechtszaal toe. ‘Als ik het biljet niet had aanvaard, was dit misschien nooit gebeurd’, klonk het.

Op 25 mei 2020 werkte Christopher Martin (19) als kassamedewerker bij supermarkt Cup Foods. Floyd kwam er langs om een pakje sigaretten te kopen en betaalde met een biljet van 20 dollar. ‘Ik zag een blauwe afdruk die ik raar vond en ik voelde dat het niet goed zat’, aldus de jongeman, die erg zenuwachtig overkwam.

Als een kassamedewerker in de winkel een vals biljet aanvaardde, werd het bedrag van zijn salaris afgehouden. ‘Ik dacht dat George niet echt wist dat het een vals biljet was. Ik dacht dat ik hem een gunst zou doen. Ik nam het toch aan en was van plan het gewoon op mijn ticket te zetten. Ik bood aan om ervoor te betalen.’ Martin sprak er meteen zijn manager over aan. Die beval hem Floyd te vragen terug te keren naar de winkel.

De jonge medewerker ging uiteindelijk, met een aantal andere collega’s, naar buiten om met Floyd te praten. Maar ze konden hem niet overtuigen terug te keren, waarop de manager de politie belde.

Toen Martin even later vanuit de winkel geroep en geschreeuw hoorde, ging hij buiten kijken. ‘Ik zag Chauvin met zijn knie op Georges nek op de grond. George was bewegingloos, slap.’ Uiteindelijk drukte politieagent Derek Chauvin zijn knie ruim 9 minuten in de hals van Floyd.

De officiële doodsoorzaak is moord door verstikking, maar volgens Chauvins verdediging stierf Floyd als gevolg van een overdosis drugs en onderliggende gezondheidsproblemen. Martin zei in zijn getuigenis dat Floyd effectief ‘high’ maar ‘heel vriendelijk, toegankelijk, spraakzaam’ leek, ‘gewoon zijn leven levend’.

Toen hij de politie-interventie zag, voelde Martin naar eigen zeggen ongeloof en een schuldgevoel, zei hij duidelijk aangedaan. ‘Als ik het biljet niet had aanvaard, was dit misschien nooit gebeurd’, klonk het.

‘Voelde me zo hulpeloos’

Charles McMillian. Foto: AP

Charles McMillian, een 61-jarige passant die ‘uit nieuwsgierigheid’ als eerste stopte om te kijken wat er aan de hand was, vulde het betoog van Martin aan. Toen twee agenten hun pistool richtten op Floyd, maande McMillian hem aan om zich over te geven en in de politiewagen te stappen. Floyd reageerde daarop: ‘Ik kan niet.’ ‘Je kan niet winnen’, zei McMillian hem steeds opnieuw, zo was in een video te horen. Op beelden van de politiebodycams die afgespeeld werden, was te zien dat Floyd zei claustrofobisch te zijn, en hoe hij smeekte om zijn moeder, toen de agenten hem in de wagen probeerden te krijgen.

‘Ik voelde me zo hulpeloos’, aldus de getuige, die na het zien van de beelden in tranen uitbarstte. De man confronteerde achteraf Chauvin, ‘omdat wat ik gezien had, verkeerd was’. ‘Ik respecteer niet wat je deed’, zei hij aan de agent.

Chauvin antwoordde dat ‘ik deze gast onder controle moest houden omdat hij een grote kerel is’. ‘Het ziet eruit alsof hij iets genomen heeft.’

Voormalig agent Derek Chauvin staat tijdens het proces terecht voor doodslag (‘second-degree murder’), doodslag door nalatigheid (‘second-degree manslaughter’) en ‘third-degree murder’. Die laatste aanklacht is een begrip uit het Amerikaanse strafrecht dat gewoonlijk gebruikt wordt wanneer iemand een groep mensen in gevaar brengt zonder de intentie te doden.

LEES OOK. ‘Ik wilde echt helpen. En ik mocht niet’: vernietigende getuigenissen schetsen dood van George Floyd (+)