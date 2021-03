Duitsland verslikt zich in Noord-Macedonië

Duitsland heeft woensdag een 1-2 nederlaag geleden tegen Noord-Macedonië op de derde speeldag in de Europese kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar. Engeland haalde het met 2-1 van Polen.

Duitsland blameerde zich in groep J. Het team van Joachim Löw keek bij de rust verrassend tegen een 0-1 achterstand aan tegen Noord-Macedonië, na een goal van de 37-jarige Goran Pandev (45.+2). Voorbij het uur werd Leroy Sané neergehaald in de zestienmeter. Ilkay Gündogan zette de strafschop om: 1-1. Duitsland leek gelanceerd, maar Elmas (85.) zorgde nog voor een koude douche. Er komt zo een einde aan een reeks van 17 opeenvolgende zeges in de WK-kwalificaties voor de Mannschaft.

Het IJsland van Arnar Vidarsson won met 1-4 van Liechtenstein. Armenië haalde het eerder op de avond verrassend met 3-2 van Roemenië. Cicaldau (62., 72.) wiste de Armeense openingstreffer van Spertsyan (56.) uit, maar in het slot pakten de Armeniërs alsnog de zege dankzij Haroyan (87.) en Barseghyan (89. pen.). Roemenië beëindigde de match met tien man na rood voor Puscas (77.). Met 9 op 9 staat Armenië aan de leiding in groep J, voor Noord-Macedonië en Duitsland (elk 6 op 9).

In groep B haalde Spanje het met 3-1 van Kosovo. Bij de rust leidden de Spanjaarden met 2-0 na doelpunten van Olmo (34.) en Ferran Torres (36.). Halimi (70.) maakte de aansluitingstreffer voor Kosovo, vijf minuten later gevolgd door de 3-1 van Gerard Moreno. Griekenland en Georgië speelden verder 1-1 gelijk.

Italië won in poule C moeizaam met 0-2 op bezoek bij Litouwen. Lommel-doelman Tomas Svedkauskas moest zich pas in de 48e minuut voor het eerst omdraaien, hij zag een afstandsschot van Sensi binnen gaan. Immobile verschalkte Svedkauskas in de blessuretijd (90.+4) nog eens vanaf de strafschopstip. Noord-Ierland en Bulgarije hielden elkaar in evenwicht: 0-0.

In groep D boekte wereldkampioen Frankrijk een zuinige zege tegen Bosnië en Herzegovina. Het geduld van de Franse supporters werd op de proef gesteld, pas in de 60e minuut trapte Antoine Griezmann van dichtbij de 0-1 tegen de netten. De overwinning is welkom voor Les Bleus na het eerdere gelijkspel tegen Oekraïne in eigen huis. Oekraïne - Kazachstan eindigde op 1-1. AA Gent-spits Roman Yaremchuk (20.) bracht de Oekraïners op voorsprong. De treffer van Muzhikov (59.) leverde de bezoekers een punt op.

Denemarken schoot tegen Oostenrijk pas na de pauze wakker in poule F. Olsen (58., 74.), ex-Genk-rechtsachter Joakim Maehle (63.) en Höjbjerg (67.) zetten de 0-4 op het scorebord. Moldavië ging met 1-4 onderuit tegen Israël en Schotland pakte met 4-0 de scalp van de Faeröer.

In groep I triomfeerde Engeland met 2-1 tegen Polen, dat het zonder zijn geblesseerde topspits Robert Lewandowski moest stellen. Harry Kane zette in de 19e minuut een elfmeter om. Polen kon niet voor dreiging zorgen, tot John Stones in de fout ging en de bal weggaf aan Milik, die Moder in de 58e minuut de 1-1 aanbood. Na een hoekschop bezorgde Harry Maguire (85.) de Engelsen uiteindelijk toch de driepunter. Hongarije versloeg verder Andorra met 1-4. Albanië won met 0-2 bij San Marino.

In Europa plaatsen de tien poulewinnaars zich voor het WK van eind volgend jaar (21 november-18 december). De tien runner-ups worden ondergebracht in drie play-offs met halve finales en een finale, samen met de twee beste groepswinnaars van de Uefa Nations League 2020-2021 die zich nog niet rechtstreeks hebben gekwalificeerd voor het WK en niet tot de runner-ups behoren. De winnaars van de drie play-offs krijgen ook nog een WK-ticket.