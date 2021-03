Meisje (12) sterft nadat ze tijdens fietstocht met broer onder vrachtwagen terechtkomt

Een twaalfjarig meisje is woensdagmiddag om het leven gekomen nadat ze met haar fiets onder een vrachtwagen terechtkwam in Nieuwpoort. Er wordt onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren.

Het dramatische ongeval gebeurde even voor 16 uur in de Astridlaan in Nieuwpoort. Aan het kruispunt met verkeerslichten aan de Canadalaan liep het verkeerd. Het meisje, A. (12), dat in Nieuwpoort zelf woont en school loopt, reed op de Astridlaan. Op een bepaald moment draaide een vrachtwagen, die bestuurd werd door een 48-jarige man uit De Panne, de Canadalaan in. De chauffeur merkte het meisje niet op en ze belandde onder het gevaarte.

A. was een fietstocht gaan maken met haar broer die een tweetal jaar ouder is. Hij zag het ongeval gebeuren en verkeerde in shock. Na het ongeval fietste hij naar huis,150 meter verder in de Astridlaan. Hij ging hulp halen bij zijn moeder.

Verkeersdeskundige aangesteld

Omstaanders die alles zagen gebeuren verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten. Een ambulance, een MUG-dienst, de brandweer en de politie waren snel ter plaatse. Voor het kind kon medische hulp echter niet meer baten. Ze overleed ter plaatse. De plaats van het ongeval werd in beslag genomen voor verder onderzoek. ‘Wij hebben onze dienst slachtofferbejegening ingeschakeld om de familie en betrokkenen bij te staan en leven zelf erg mee met hen’, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust.

Ook het parket werd verwittigd. ‘Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld die zal onderzoeken het ongeval kon gebeuren. Het is nog te vroeg voor diens bevindingen’, zegt parketwoordvoerster Patty ’t Jonck van het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne.