Heel Frankrijk gaat een maand in lockdown, ook scholen en crèches sluiten

Frankrijk zal de lockdownmaatregelen die van kracht zijn voor de regio Parijs en enkele andere regio’s vanaf zaterdag uitbreiden naar het hele land. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron in een toespraak op televisie.

President Emmanuel Macron breidt de coronmaatregelen uit naar heel Frankrijk. Dat heeft hij gezegd tijdens een televisietoespraak. Het is de derde lockdown in Frankrijk waarmee Macron hoopt om een nieuwe golf tegen te houden.

‘We zullen de controle verliezen als we nu niet in actie schieten’, zei de president. ‘Ik roep iedereen op om zich de komende weken te houden aan de nieuwe maatregelen. De maand april is cruciaal, we zitten in een delicate situatie.’

De meest ingrijpende maatregel, die al was ingevoerd in enkele departementen met hoge coronacijfers, is dat Fransen beperkingen krijgen om te reizen in het binnenland. Enkel voor de paasperiode zullen enkele zaken mogelijk zijn, aldus Macron. Buiten die periode mogen Fransen zich maximum 10 kilometer verplaatsen van hun woning.

De avondklok van 19 uur zal overal worden gehandhaafd en telewerken zal worden gesystematiseerd.

Scholen sluiten

Net als bij ons, komt er een verlenging van de paasvakantie voor de scholen. ‘Gedurende drie weken zullen alle scholen en crèches de deuren sluiten’, klinkt het. De scholen moeten overschakelen naar afstandsonderwijs.

Frankrijk had de scholen twee maanden gesloten tijdens de eerste lockdown, maar had ze opengelaten tijdens de tweede lockdown in november en heeft ze sindsdien opengehouden, zij het met enkele beperkingen op het aantal bezoekers. ‘We mogen onszelf feliciteren dat we onze scholen sinds september 2020 open hebben gehouden. Wij zijn een van de weinige landen die deze keuze hebben gemaakt toen wij zwaar werden getroffen door de epidemie. Maar momenteel is dit de juiste beslissing om het virus af te remmen’, verduidelijkt Macron. Het schoolkalender zal hierdoor worden aangepast.

Vanaf 26 april zouden er opnieuw lessen moeten plaatsvinden. Fysiek voor kleuterscholen en lagere scholen. Op afstand voor middelbare scholieren. Studenten zullen één dag per week naar de les kunnen gaan.

Ouders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen zullen mogen terugvallen op gedeeltelijke werkloosheid.

Vaccinatiecampagne

‘Dankzij de vaccinatiecampagne, zien we een uitweg uit de coronacrisis’, gaat Macron verder. ‘Als we ons de komende weken blijven houden aan de nieuwe maatregelen, zien we misschien licht aan het einde van de tunnel.’ Macron hoopt hiermee dat Frankrijk midden mei geleidelijk kan heropenen.

De maatregelen gaan komende zaterdag in voor een hele maand.

De coronapandemie heeft in Frankrijk 95.337 mensenlevens geëist.