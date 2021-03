Subsidies Let’s Go Urban ook gebruikt voor politieke campagne El Kaouakibi

Let’s Go Urban (LGU), het stedelijk dansproject van de liberale politica Sihame El Kaouakibi, heeft meebetaald aan de politieke campagne van het parlementslid in spe. Dat wekt verwondering, want voor politieke campagne kunnen partijen beroep doen op overheidsgeld. Eerder dit jaar bleek dat Open VLD haar in 2019 op dit punt flink had verwend.