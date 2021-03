Taskforce neemt Vlaamse bouwshift onder de loep

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) richt een taskforce op die de geplande Vlaamse bouwshift onder de loep moet nemen. De taskforce moet ook de kostprijs van de plannen opnieuw doorrekenen. Dat heeft de N-VA-minister woensdag in het Vlaams Parlement gezegd in antwoord op vragen van Bruno Tobback (Vooruit), Mieke Schauvliege (Groen) en Steven Coenegrachts (Open VLD).

Eerder deze week trok een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen aan de alarmbel over de plannen voor de Vlaamse betonstop. In een open brief stelden de voorzitters van belangengroepen Boerenbond, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning dat Vlaanderen afstevent op ‘een bouwshift op papier’.

De bouwshift, voorheen bekend als de betonstop, betekent dat woonkernen verdicht worden en de inname van open ruimte tegen 2040 tot nul wordt herleid door niet meer te bouwen op slecht gelegen plaatsen. De Vlaamse regering bereikte er vorig jaar een akkoord over. Maar doordat eigenaars van gronden vergoed zullen worden tegen 100 procent van de huidige marktwaarde, zullen de kosten hoog oplopen.

Opinie | Blijven de betonmolens draaien?

De ondertekenaars van de open brief vrezen dat de regeling onbetaalbaar wordt en dat de betonmolens daardoor zullen blijven draaien. ‘Dit is onverantwoordelijk bestuur’, luidt het. ‘Vlaanderen zou de schaarse overheidsmiddelen beter niet verkwanselen aan extra geschenken aan grondeigenaren.’

‘De open brief stemde mij gelukkig’, zo verraste minister Demir woensdag in het Vlaams Parlement. Volgens haar is de brief een bewijs dat alle betrokken actoren wakker liggen van het belang van open ruimte.

Bouwshift tegen 2040 uitgestippeld

De N-VA-minister kondigt ook meteen de oprichting van een taskforce aan die de hele bouwshift moet bekijken. Het is volgens Demir belangrijk om ‘zonder taboes’ en met ‘een open visie’ naar het dossier te kijken.

De bedoeling is dat de taskforce, met daarin onder meer ruimtelijke planners, maar ook financiële experts, op korte termijn het tijdspad voor de bouwshift richting 2040 uitstippelt en daarbij een antwoord zoekt op vragen als: ‘Wat is een correcte vergoeding voor eigenaars? Wat zal het kosten? Wat betekent de regeling? Is dat betaalbaar’, aldus Demir. De oefening moet volgens de N-VA-minister resulteren in een bouwshift die ‘haalbaar en betaalbaar is’.