Proces Mawda: Gevangenisstraffen van 3 tot 5 jaar voor mensensmokkelaars

De correctionele rechtbank van Luik heeft woensdagnamiddag gevangenisstraffen van 3 tot 5 jaar uitgesproken voor zes mensensmokkelaars die onder meer betrokken waren bij de achtervolging op de E42 waarbij de 2-jarige Mawda door een politiekogel stierf. De rechtbank legde ook erg zware boetes op.

Mawda, een 2-jarig Iraaks-Koerdisch meisje, werd in de nacht van 16 op 17 mei 2018 gedood door een politiekogel tijdens een achtervolging tussen de politie en een busje met migranten waarin het kind en haar ouders zich bevonden. Het voertuig probeerde het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Het luik met betrekking tot de dood van het meisje werd op 12 februari uitgesproken door de strafrechter in Bergen. De politieagent die op het busje vuurde, kreeg één jaar cel met uitstel en 400 euro boete. Parallel werd een tweede dossier geopend en behandeld in Luik. Dat behelsde de aanklachten over mensensmokkel.

Een van de beklaagden was in Bergen veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Hij werd aangeduid als de bestuurder van het busje. De strafrechter in Luik voegde een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 208.000 euro toe, waardoor zijn totale veroordeling voor alle feiten op 5 jaar gevangenisstraf komt.

Een tweede beklaagde, aanzien als degene die een actieve rol van smokkelaar vervulde, werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete van 208.000 euro. De derde op de zittingen aanwezige beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, voor een derde met uitstel, en een voorwaardelijke boete van 264.000 euro.

De drie andere beklaagden gaven verstek. De rechtbank veroordeelde hen tot 3 jaar gevangenisstraf en boetes van 208.000 euro. Hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Het OM had tegen de zes beklaagden straffen van 18 maanden tot 5 jaar gevangenis gevorderd.

Op burgerlijk vlak kreeg Mawda’s familie een schadevergoeding van 4.000 euro van de enige beklaagde tegen wie ze hun claim hadden gericht. Myria, het federale migratiecentrum, kreeg één euro schadevergoeding van de veroordeelde beklaagden.