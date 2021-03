Lachaert start procedure om El Kaouakibi uit Open VLD te zetten

Partijvoorzitter Egbert Lachaert start de procedure om Sihame El Kaouakibi uit Open VLD te zetten. Het Vlaams parlementslid kwam in opspraak na een vernietigend verslag van de bewindvoerster van vzw Let’s Go Urban.

Open VLD zette El Kaouakibi al in februari op non-actief na de aanstelling van een bewindvoerder en de start van een onderzoek naar geldstromen tussen de vzw Let’s Go Urban en de andere vennootschappen van de onderneemster. Aanvankelijk zou Open VLD een uitspraak van de rechter afwachten.

Maar daar wacht voorzitter Egbert Lachaert nu niet meer op: ‘Voorzitter Egbert Lachaert heeft kennisgenomen van het verslag van de voorlopig bewindvoerder’, klinkt het in een persbericht van de partij. ‘Daarin zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen, waarvan sommige onweerlegbaar lijken en niet te verzoenen zijn met de ethische standaarden die Open VLD als partij zichzelf oplegt. Meer bepaald gaat het om hoe omgegaan is met subsidies die, onder meer de Stad Antwerpen, voorzien heeft voor de werking van de vzw Let’s Go Urban.’

De voorzitter kreeg kennelijk nog een reactie van de raadsman van El Kaouakibi. Maar die uitleg was onvoldoende, valt uit het persbericht op te maken: ‘De partij nam nota van de reactie van de raadsman van Sihame El Kaouakibi dat er geen kwaad opzet gemoeid is met het besteden van die middelen. Zelfs indien dat het geval zou zijn, dan nog is de omgang met publieke middelen uiterst onzorgvuldig geweest.’

Lachaert legt haar uitsluiting uit de partij voor aan de statutaire commissie. Als die commissie bevestigt, kan El Kaouakibi geen deel meer uitmaken van de Open VLD-fractie in het Vlaams parlement. Maar Lachaert zal de Antwerpse ook oproepen om haar parlementszetel, die ze onder meer met behulp van geld van de partij binnenhaalde, op te geven. El Kaouakibi zit al enkele maanden met ziekteverlof thuis en is dus niet actief in het parlement.