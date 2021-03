Geen reservatiesysteem bij NMBS, wel druktebeheer in stations en maximaal 50 procent capaciteit

Door het goede weer wilden heel wat mensen de afgelopen dagen naar de kust trekken. Daardoor was het erg druk in verschillende treinstations en dat deed bij verschillende politieke partijen opnieuw de vraag naar een reservatiesysteem rijzen. Maar dat systeem komt er niet. De NMBS heeft bekendgemaakt hoe ze wel zullen omgaan met de drukte tijdens de paasvakantie.

Op vraag van de regering voert NMBS bijkomende sanitaire veiligheidsmaatregelen door voor de treinen tijdens de paasvakantie. Zo zullen reizigers, zoals eerder aangekondigd, vanaf zaterdag 3 tot en met zondag 18 april en tijdens het weekend van 24 en 25 april op treinen naar de kust enkel mogen plaatsnemen aan het raam, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar mogen plaatsnemen naast de volwassen persoon die hen begeleidt. Deze maatregel geldt op het volledige traject van de treinen richting de kuststations. Dat betekent tevens dat reizigers die zich bevinden op treinen op weg naar de kust, maar die in een eerder station willen afstappen, eveneens door deze maatregel getroffen worden.

‘Reizigers zullen daardoor soms niet de trein kunnen nemen die ze van plan waren te nemen, maar moeten wachten op een volgende trein. In geval van grote drukte kan die wachttijd gevoelig oplopen. Reizigers dienen daar rekening mee te houden’, meldt de NMBS.

Er is ook beslist om het aantal reizigers op de treinen naar de kust tot vijftig procent te beperken. Dat gebeurde in akkoord met zowel het Nationaal Crisiscentrum, als de federale en lokale (politie)overheden. Gezien de tot vijftig procent beperkte capaciteit op deze treinen, vraagt NMBS haar reizigers om geen klassieke of elektrische fietsen mee te nemen aan boord van de trein. Plooifietsen zijn makkelijker mee te nemen, omdat deze eenvoudig kunnen worden opgeborgen. Groepsreizen met meer dan vier personen zijn niet toegelaten.

De NMBS zal ook aan druktebeheer in de stations doen. Dat wil zeggen dat het mogelijk is dat op de drukste momenten van de dag, bij aankomst van een trein waarin er onvoldoende plaats is, de toegang tot de perrons wordt verboden en reizigers worden verwezen naar een andere trein. In en rond een 10-tal grote stations zullen zowel de lokale als de federale politie aanwezig zijn om de veiligheidsploegen van NMBS te ondersteunen.

Pilootproject

Daarnaast zal er tijdens de paasvakantie voor de stad Oostende een proefproject gelanceerd worden waarbij de lokale overheid en Westtoer door NMBS één dag op voorhand worden geïnformeerd over het aantal reizigers dat van plan is met de trein naar Oostende te gaan. NMBS kan deze informatie verschaffen op basis van de opzoekingen die de reizigers doen in de routeplanner op de NMBS-app -en website. De grote meerderheid van de klanten consulteert deze namelijk op voorhand om een treinrit te plannen.

Mits een positieve evaluatie kan dit systeem in een latere fase worden uitgebreid voor het treinverkeer naar de andere kuststeden.