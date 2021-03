Geïnspireerd door de 100-jarige ‘coronaheld’ Captain Tom Moore, die 35 miljoen euro inzamelde voor coronaslachtoffers door rondjes te wandelen in zijn tuin, heeft een Britse 89-jarige veteraan een liefdadigheidsactie gelanceerd. Ook hij legt rondjes af in zijn tuin, maar doet dat op rolschaatsen en met een rollator op wieltjes. Bekijk in bovenstaande video wat zijn doel is.