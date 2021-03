Echtgenoot Maggie De Block neemt ontslag uit gemeentelijke commissie na racistische uitspraak

Luc Asselman (Open VLD) heeft ontslag genomen uit een Merchtemse gemeentelijke commissie na een racistische uitspraak. ‘Het was eruit voor ik het besefte, ik bood achteraf mijn excuses aan en nam ontslag’, zegt de echtgenoot van Maggie De Block.

De vergadering van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) kreeg dinsdagavond in Merchtem een staartje. Hoewel de vergadering geheim is, bleek al snel dat er zich een ernstig incident voordeed. ‘Groen Merchtem mocht helaas opnieuw vaststellen dat racisme diep geworteld is in onze samenleving’, zegt gemeenteraadslid Ludwig De Mesmaeker. ‘Luc Asselman liet zich in de recente online bijeenkomst van de Gecoro ontvallen dat er geen “vuil zwarten” meer moeten bijkomen in Merchtem. Wat mensen echt denken, komt blijkbaar naar boven als ze de micro vergeten uit te zetten. Meneer Asselman is geen kleine garnaal. Als oud-schepen,voormalig voorzitter van het OCMW, vader van huidig OCMW-voorzitter Julie Asselman en echtgenoot van gewezen minister van Asiel en Migratie Maggie De Block heeft dit zinnetje veel impact.’

Protest

Ludwig De Mesmaeker (Groen) verliet meteen na de uitspraak de online vergadering uit protest. Schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (CD&V-Plus) vroeg om de uitspraak in het verslag op te nemen. ‘Het is een geheime vergadering, maar ik heb gevraagd om het huishoudelijk reglement te herbekijken om zo’n incident in de toekomst meteen te kunnen aanpakken’, zegt Casier.

Inmiddels vroeg Groen ook al het ontslag van Luc Asselman die als afgevaardigde van de Lijst 1785, waar Open VLD van uitmaakt, in de Gecoro zetelt.

Denigrerend

‘Ik heb mijn ontslag woensdagochtend zelf aangeboden’, reageert Luc Asselman. ‘Het was een betreurenswaardige uitspraak van mezelf tijdens een digitale vergadering van de Gecoro. Aanleiding was een incident in de late namiddag, waar ik verder geen commentaar over geef. Ik besef dat de gedane uitspraken als zeer kwetsend en denigrerend overgekomen zijn, en dat dit onaanvaardbaar was.’

‘Maar spijt of geen spijt, gezegd is echter gezegd. Ik heb onmiddellijk na de vergadering bij de voorzitter mijn excuses aangeboden en heb mij woensdagochtend ook bij de afgevaardigde van Groen, die uit protest de vergadering had verlaten, verontschuldigd. Ik wil de verdere werkzaamheden in de Gecoro niet te bemoeilijken, daarom neem ik afstand van mijn mandaat.’

Asselman wil er verder geen commentaar op geven. ‘Het is een besloten vergadering, ik heb dit uit colère gezegd. Maar dat had ik niet mogen doen, het was heel verkeerd en de discussie is voor mij gesloten’, besluit Asselman.

Oprisping

Echtgenote Maggie De Block, fractieleidster voor Open VLD in de Kamer, zat op het moment zelf thuis in een andere online vergadering. ‘Ik volgde de discussie niet, want was zelf aan het vergaderen’, zegt ze. ‘Maar plots hoorde ik hem die uitspraak doen. Ik schrok en zei: Luc wat zeg je nu? Hij is zo niet. Echt waar. Het is een heel verkeerde oprisping geweest. Wat ik eruit begrepen heb, is dat hij in de namiddag een dispuut moet gehad hebben, waarbij hij zou klemgezet of gereden zijn. Maar wat er precies was, is niet duidelijk.’

‘Het was op de Gecoro een compleet verkeerde reactie en zeker niet zo bedoeld. Hij viseerde ook niemand. We hebben vroeger zelf nog aan Congolese mensen verhuurd, dus neen, hij is zo niet. Luc heeft wel consequent gereageerd en zijn mandaat ter beschikking gesteld. Meer kan ik er niet over zeggen’, aldus nog Maggie De Block.

Het bestuur van Open VLD komt woensdagavond bij mekaar om over het voorval te vergaderen.