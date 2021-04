Zit Paul Magnette nog wel lekker in zijn vel?

Is Paul Magnette van de regering-De Croo wat Bart De Wever was van de regering-Michel: de schaduwpremier die van aan de zijlijn commentaar heeft bij de prestaties van de eigen regering?

In Vlaanderen is het politiek rustig. De voorzitters van CD&V, Open VLD, Vooruit en Groen laten de federale regering haar werk doen. Aan de overzijde van de taalgrens gaat het er veel rumoeriger aan toe. De leider van de Franstalige socialisten heeft het alvast niet gemakkelijk want hij strijdt met de MR om het marktleiderschap in Wallonië en krijgt op links concurrentie van de PTB/PVDA. Van de MR waren we dat al een beetje gewoon geworden, maar ook de PS-voorzitter doet zijn duit in het zakje. Die Paul Magnette lijkt niet helemaal goed in zijn vel te zitten. Is hij bang van de PTB of heeft spijt dat hij geen premier is geworden?

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Peter De Lobel | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Seppe Ceunen | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.