Belgische experts buigen zich vanavond opnieuw over AstraZeneca

Duitsland besliste dinsdagavond om het vaccin van AstraZeneca voorlopig alleen aan 60-plussers te geven. Eerder deden ook Canada en Frankrijk al hetzelfde. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zit daarom vanmiddag met alle Gezondheidsraden van de lidstaten van de Europese Unie samen.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad zal vanavond overleggen met enkele experts uit de Taskforce Vaccinatie en leden van het FAGG, het federale geneesmiddelenagentschap. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het is nog niet zeker of er vanavond een beslissing genomen wordt over AstraZeneca. Volgende week wordt er namelijk een nieuw advies van het EMA verwacht. Tot nu toe volgde België steeds het advies van het EMA. Het agentschap vindt voorlopig dat de voordelen van AstraZeneca opwegen tegenover de nadelen.

De Duitsers namen de beslissing omdat 31 van 2,7 miljoen gevaccineerde mensen een zeldzame veneuze sinustrombose kregen. Het ging in alle gevallen over patiënten onder de 60 jaar en het waren bijna allemaal vrouwen. Uit de gegevens van het FAGG blijkt dat er hier alvast tot 23 maart nog geen gevallen van veneuze ­sinustrombose zijn gemeld.

