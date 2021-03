Rechter veroordeelt overheid tot opheffen alle coronamaatregelen

De Brusselse rechter in kortgeding heeft geoordeeld dat de wettelijk basis waarop alle coronamaatregelen steunen niet volstaat en vraagt de overheid om alle maatregelen binnen de dertig dagen in te trekken. ‘Een accident waiting to happen’, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover.

De huidige coronamaatregelen zijn gebaseerd op de Wet op de Civiele veiligheid uit 2007 en twee andere wetten. Die wet kwam er indertijd na de gasramp in Ghislenghien om snel te kunnen optreden na dit soort rampen. Maar de rechter in kortgeding heeft nu beslist dat die wetten niet kunnen dienen als basis voor de ministeriële besluiten waarmee de coronamaatregelen uitgevaardigd worden. Zo meldt Le Soir en wordt ons bevestigd door Kati Verstrepen van de Liga voor de Mensenrechten die het kortgeding aanspande. ‘De rechter oordeelt dat het legaliteitsbeginsel is geschonden omdat de huidige manier van werken niet voorzienbaar genoeg is’, zegt Verstrepen.

5.000 euro boete per dag

De rechter in kortgeding geeft de Belgische staat 30 dagen om een gedegen wettelijke basis te voorzien op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat die termijn wordt overschreden. Weliswaar met een maximum van 200.000 euro. De staat zal wellicht in beroep gaan, maar omdat het om een kortgedingvonnis gaat schorst een beroep de uitvoering van het vonnis niet op.

‘Dit is het ‘accident waiting to happen’, waarvoor de regering de ogen sloot’, zegt De Roover in een reactie aan deze krant. ‘Premier De Croo verklaarde op 31 januari in De Zevende Dag dat hij geen bijkomende onzekerheid wilde toevoegen, met name een juridische onzekerheid. Hoe wrang klinken die woorden vandaag. Deze regering heeft in het doorvoeren van haar coronamaatregelen met vuur gespeeld en ze weren gewaarschuwd, zowat week na week in het parlement, de instelling die volgens deze regering niet echt een grote rol moet spelen. Door een periode van 30 dagen te voorzien is het de rechter die de regering behoedt voor totale chaos, maar de politieke schade is gigantisch.’

‘We zullen het vonnis bestuderen’, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op het vonnis. Vanmiddag wordt in de kamer gedebatteerd over een pandemiewet. Deze uitspraak zet alleen maar meer druk om snel zo’n wet goed te keuren.

Voorlopig verandert er niets aan de huidige coronamaatregelen. De kans is bovendien klein dat de regering de maatregelen zal laten varen of zal aanpassen op basis van dit vonnis.

Naast zeer letterlijk taalgebruik gebruiken onze politici ook vaak beeldspraak om nieuwe maatregelen aan te kondigen. In onderstaande video zetten we enkele opvallende voorbeelden op een rij.