De zomerse temperaturen brachten dinsdagavond opnieuw duizenden jongeren en studenten op de been in Gent. Parken en pleinen zaten vol en van mondmaskers of afstand houden was op heel wat plaatsen nog amper sprake.

De coronabedden van de Gentse ziekenhuizen liggen bijna vol, Gent telt fors meer besmettingen dan het landelijke gemiddelde en de Britse variant circuleert hardnekkig. Maar de moeheid om na een jaar nog de coronaregels te volgen overheerst duidelijk bij de jongeren in Gent.

Dinsdagnamiddag leek het in de Gentse binnenstad bij momenten alsof de coronacrisis niet meer bestaat. Honderden jongeren kwamen samen zonder nog afstand te houden en in veel gevallen zonder mondmaskers. In het Citadelpark hing rond 18 uur een festivalsfeertje, met muziek en drinkspelletjes. De aanwezige krijtcirkels, om het afstand houden gemakkelijker te maken, werden lang niet overal gebruikt.

Het Muinkpark blijkt duidelijk een nieuwe hotspot te zijn: het park trok dinsdagmiddag honderden jongeren. Het warme weer lokte ook veel mensen naar de Blaarmeersen, waar de politie in de vooravond moest tussenkomen bij een opstootje.

Ook op het andermaal volle Sint-Pietersplein waren dinsdag weinig mondmaskers te zien. De politie stond voornamelijk rond het Sint-Pietersplein paraat, maar liet betijen. Rond 20.15 uur werd het plein wel opnieuw afgesloten en mochten er geen mensen meer bij. Er liepen ook een tiental ‘coronacoaches’ tussen de drommen jongeren op het plein. Maar veel effect had dat duidelijk allemaal niet. Of en hoeveel boetes er eventueel zijn uitgeschreven, zal morgenvroeg pas blijken.