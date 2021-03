Volkswagen uit de bocht met vroege aprilgrap

Er zit dan toch geen naamsverandering naar Voltswagen in voor het automerk Volkswagen. Het liet aan nieuwsnetwerk CNN weten dat het om een 1 aprilgrap ging, ook al is het nog maart.

Toen CNBC maandag berichtte dat de Duitse autobouwer in de VS zijn naam wil veranderen naar Voltswagen, leek het al om een vroege aprilgrap te gaan. Vooral omdat het nieuwsnetwerk zich baseerde op een te vroeg verschenen persbericht. Diezelfde dag kwam er echter alsnog een bevestiging in een nieuw persbericht.

‘Meer dan een naamsverandering is Voltswagen een publieke verklaring van de toekomstige investeringen in elektrische mobiliteit’, staat in het persbericht. ‘We veranderen misschien onze K in een T, maar wat we niet veranderen, is de toewijding om de beste voertuigen te maken.’

Uit de hand gelopen grap

Woensdag gaf Volkswagen uiteindelijk toe aan CNN dat het om een uit de hand gelopen 1 april-grap gaat, enkele dagen voor de eigenlijke dag.

‘De Amerikaanse tak van Volkswagen zal zijn naam niet veranderen in Voltswagen’, zei het bedrijf in een verklaring aan CNN Business. ‘De nieuwe naam was bedoeld als een 1 april-aankondiging om meer aandacht te geven aan de lancering van de volledig elektrische ID.4 SUV. en om onze toewijding te onderstrepen om elektrische mobiliteit naar iedereen te brengen. We zullen hier binnenkort aanvullende updates over geven. ‘

Volkswagen, dat zes jaar geleden nog onder vuur lag voor zijn rol in het emissieschandaal diesel­gate, heeft onder de nieuwe ceo Herbert Diess een radicale omslag naar de productie van elektrische voertuigen gemaakt. Onlangs nog kondigde de Duitse autobouwer aan dat hij de volgende tien jaar zes nieuwe ­batterijfabrieken in Europa zal bouwen. De nieuwe strategie legt VW geen windeieren op de beurs. Sinds eind oktober 2020 is het aandeel van Volkswagen verdubbeld.