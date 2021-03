Ronde van Vlaanderen afwisselend in Brugge en Antwerpen? ‘Er is een akkoord tussen beide steden’

Brugge en Antwerpen willen vanaf volgend jaar de start van De Ronde van Vlaanderen afwisselend organiseren. Dat maakte Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) dinsdagavond bekend op de gemeenteraad. ‘Er is een akkoord tussen beide steden maar nog niet met Flanders Classics.’

De Rondekoorts stijgt, ook in het Brugse stadhuis. Daar ziet men nog steeds met lede ogen aan hoe zondag het startschot van Vlaanderens Mooiste niet in Brugge, maar wel in Antwerpen zal weerklinken. Maar Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, is erop gebrand De Ronde terug te halen. En dat is niet onmogelijk, want het contract met Antwerpen loopt dit jaar af. ‘Onze kandidatuur is zeer, zeer concreet en ik hoop dat we snel tot een overeenkomst kunnen komen. Als het van mij afhangt zelfs nog voor komende zondag. Maar Flanders Classics laat begrijpen dat het zelf minder gehaast is om een beslissing te nemen’, zegt De fauw.

Opvallend: Brugge zou De Ronde niet afsnoepen van Antwerpen, maar ze wel delen. Dat raakte dinsdagavond bekend op de gemeenteraad. Beide steden zouden vanaf volgend jaar afwisselend de start voor hun rekening nemen. Het was Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) die met dat plan op de proppen kwam in aanloop naar de fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge.

Voorstel op papier

‘Tijdens deze besprekingen vroeg Bart De Wever me om overleg te plegen over De Ronde. Want twee steden die eerst een historisch akkoord sluiten om de havens te laten samenwerken om vervolgens enkele maanden later tegen elkaar op te bieden om De Ronde binnen te halen? De conclusie was al snel: waar zijn we mee bezig?’, vertelde De fauw aan de gemeenteraad.

Hij maakte meteen ook bekend dat er inmiddels een voorstel op papier staat. ‘Er is een akkoord tussen de beide steden, maar er is nog geen onderhandeld akkoord met Flanders Classics. Maar we zijn hoopvol dat dit in orde zal komen.’

De samenwerking zou in elk geval ook een manier zijn om de kosten te drukken, want het prijskaartje dat aan De Ronde hangt, is niet min. De voorbije vijf jaar betaalde Antwerpen jaarlijks 400.000 euro, het dubbele van wat Brugge in 2016 neerlegde.

Onbetaalbare reclame

Hoe diep Brugge nu voor De Ronde wil gaan, wil De fauw niet zeggen. ‘Dat zou in deze fase van de onderhandelingen niet verstandig zijn. Maar het is duidelijk dat het meer zal kosten dan de 200.000 euro die we voordien betaalden en het is ook logisch dat Flanders Classics niet minder zal willen dan wat het nu vraagt. Maar tegenover die kost staat natuurlijk wel een grote economische return. Dat weekend boeken behalve de wielerploegen ook journalisten en wielerliefhebbers een verblijf voor een of meerdere dagen. Daags voor de wedstrijd lokt ook De Ronde voor wielertoeristen een massa volk. En bovenal zorgt zo’n evenement dat een stad internationaal in the picture staat. Zo’n reclame is onbetaalbaar.’