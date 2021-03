Een op de vier coronadoden wereldwijd valt nu in Brazilië

De buurlanden maken zich ernstig zorgen over de verschrikkelijke coronatoestand in Brazilië.

De wereld kijkt met grote ongerustheid naar de voortwoekerende Braziliaanse epidemie. In de maand maart heeft covid-19 in Brazilië 60.000 doden gemaakt. Volgens Worldometer stierven er maandag 1.969 covid-patiënten. Dat is meer dan een kwart van het aantal mensen dat wereldwijd (7.560) op die dag aan corona is overleden, terwijl de Braziliaanse bevolking minder dan 3 procent van de wereldbevolking uitmaakt.

In 25 van de 27 staten is 80 procent van de bedden op de afdeling intensieve verzorging bezet. In de zuidelijke staat Rio Grande do Sul zijn geen bedden meer beschikbaar op intensieve zorg.

Dat is een gevolg van het maandenlange non-beleid van de uiterst rechtse president Jair Bolsonaro, die het gevaar van de pandemie ­altijd heeft geminimaliseerd.

Vooral de buurlanden maken zich zorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft hen gewaarschuwd dat de ‘verschrikkelijke situatie’ in Brazilië ook voor hen ernstige gevolgen kan hebben.

In Argentinië vraagt een groep vooraanstaande wetenschappers dat de meer dan 1.000 kilometer lange grens met Brazilië gesloten wordt. Colombia, Peru en Argentinië hebben alle vluchten naar Brazilië opgeschort.

Minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araújo heeft maandag overigens ontslag moeten nemen, ­nadat diplomaten en parlementsleden in opstand waren gekomen. Zij vonden dat Araújo de interna­tionale reputatie van Brazilië ­kapotmaakte. Araújo had gezegd dat de pandemie helemaal niet ‘uit de hand was gelopen’ en beweerde dat zijn land het slachtoffer van discriminatie was. Deze week is ook de regering herschikt. Nog eens vijf ministers worden vervangen. Gisteren werden ook de commandanten van drie legercomponenten de laan uitgestuurd.

Waarnemers vermoeden dat de president zijn machtsbasis wil versterken, nu hij zo zwaar onder vuur ligt voor zijn corona-aanpak.