Volop lente

Woensdag wordt het opnieuw zonnig en uitzonderlijk zacht met maxima van 19 tot 24 of hier en daar mogelijk 25 graden. In de loop van de namiddag is er aan de kust kans op een zeebries. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft het helder tot lichtbewolkt met eventueel wat lokale nevel. De minima schommelen in de meeste streken tussen 7 en 11 graden bij een zwakke of matige wind.

Donderdag wordt het opnieuw zonnig en droog. In het binnenland blijft het bijzonder zacht met maxima van 17 tot 23 graden. Aan zee en over het uiterste westen echter is het gevoelig frisser bij maxima van 10 tot 16 graden. In de loop van de dag waait de noordenwind matig en aan zee vrij krachtig.

Vrijdag blijft het droog met op de meeste plaatsen eerst wolken, maar in de loop van de dag opnieuw breder wordende opklaringen. Het wordt gevoelig frisser bij maxima van 8 à 9 graden aan zee tot ongeveer 11 à 12 graden in het centrum.

Ook zaterdag blijft het droog en is het zeer fris voor de tijd van het jaar met maxima van 6 tot 11 graden. Zondag blijft het, na een koude ochtend met lokaal temperaturen rond het vriespunt, droog en meestal zonnig met temperaturen tot 14 graden.