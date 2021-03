Woningprijzen stijgen minder sterk in 2021

In de eerste drie maanden van het jaar is de gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen gestegen met 2,5 procent, tot 314.360 euro.

De kopers van een huis moesten begin 2021 rekening houden met meerkosten, na inflatie, van zowat 4.000 euro tegenover de gemiddelde prijs van vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs van een appartement steeg met 3,1 procent, tot 255.173 euro.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse notarisbarometer, op basis van de vastgoedtransacties die in het eerste kwartaal zijn opgetekend.

Notaris Bart van Opstal wijst ­erop dat die prijstoename heel wat lager ligt dan in 2020. ‘Eind vorig jaar steeg de gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen nog met bijna 6 procent. Die forse prijsstijging wordt nu afgevlakt.’

In Wallonië bleef de gemiddelde prijs van een woonhuis zo goed als stabiel, op 208.333 euro (-0,4 procent) en in Brussel klokte de gemiddelde prijs af op 483.970 euro, een daling van 3 procent.

De afkoeling van de vastgoedprijzen wordt al enkele maanden in koor aangekondigd door de vastgoedexperts van banken en makelaars. ‘Voor dit jaar verwachten we een beperkte prijstoename van 3 procent, en voor volgend jaar van 2 procent’, voorspelde Steven Trypsteen van grootbank ING een maand geleden in deze krant. De recente kwartaalcijfers van de ­notarissen bevestigen zijn voorspelling.