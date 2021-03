Brugge voert lachgasboete in

De stad Brugge zal het gebruik en verhandelen van lachgas voortaan beboeten met een gasboete. De politie stootte de afgelopen twee jaar regelmatig op misbruik van lachgas. Daarom wil de stad nu repressief optreden. Het verbod op lachgas is maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad.

De Brugse politie ontdekte de afgelopen twee jaar vaker misbruik van lachgas. Volgens de politie blijkt lachgas nu ook populair op lockdownfeestjes. In 2019 waren er slechts vier incidenten met lachgas terwijl dat er in 2020 18 waren. Tot maart was al in elf tussenkomsten lachgas gemoeid.

‘Politie, gemeenschapswachten en medewerkers van de stedelijke dienst openbaar domein vinden steeds vaker ampullen terug in vuilnisbakken, stadsparken, straten en stegen. De Brugse politie kon ook regelmatig jongeren op heterdaad betrappen, na meldingen van geluidsoverlast of coronafeestjes’, zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Volgens de korpschef was de nationale wetgeving onvoldoende om het toenemende gebruik te ontmoedigen. Daarom wil de politie nu lokaal beter optreden.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) benadrukt nogmaals de gevaren van het gebruik van lachgas. ‘Lachgas snuiven, schaadt de gezondheid. Het kan zorgen voor zuurstoftekort in de hersenen en dat kan allerlei andere nare gevolgen hebben zoals misselijkheid, duizeligheid, enz. De gevolgen aan het stuur van een auto, bromfiets of fiets kunnen ernstig zijn. Het is gewoon niet bedoeld voor menselijk gebruik.’