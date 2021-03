Juventus-doelman Gianluigi Buffon krijgt speeldag schorsing voor godslastering

Gianliugi Buffon, de ondertussen 43-jarige reservedoelman van Juventus, wordt voor één speeldag in de Serie A geschorst wegens blasfemie of godslastering. Dat besliste het hof van beroep van de Italiaanse voetbalbond dinsdag.

De Italiaanse doelman was er oorspronkelijk vanaf gekomen met een boete van 5.000 euro na zijn godslasterende uitspraak tijdens een wedstrijd tegen Parma op 19 december, maar eindigt nu alsnog met een wedstrijd schorsing na het beroep van de bondsprocureur. In Italië lachen ze niet met blasfemie. Sinds 2010 kunnen voetballers er ook voor geschorst worden.

Door de coronacrisis worden geen toeschouwers toegelaten en is dus duidelijker te horen wat de voetballers naar elkaar roepen. Ook Bryan Cristante van AS Roma en Manuel Lazzari van Lazio werden dit seizoen om dezelfde reden al een match geschorst.

Buffon is al aan zijn negentiende seizoen bezig bij Juventus, waar hij al tien titels verzamelde. In 2006 kroonde de keeper zich met Italië tot wereldkampioen. Dit seizoen kwam Buffon nog maar vijf keer in actie in de Serie A. Hij mist door zijn schorsing de derby van zaterdag tegen Torino.