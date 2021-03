De stijlgeheimen van Jelle Denturck: ‘Toen ik een rood T-shirt droeg, werd ik vergeleken met Suske’

De Vlaamse rockband Dirk heeft een nieuw nummer uit, ‘Komrad shoes’. Een verwijzing naar het Belgische sneakerlabel Komrads waar het kwartet fan van is. Het merk lanceerde als wederdienst een limitededitionsneaker, the DIRKS. by Komrads. De helft van de opbrengst gaat naar de livemuzieksector. Jelle Denturck, zanger en bassist bij Dirk, over zijn stijlgeheimen.